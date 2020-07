De vijftigjarige man uit Oost-Souburg die zondagavond met zijn auto te water raakte in de Eerste Binnenhaven in Vlissingen is dinsdag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie woensdag.

De melding over de te water geraakte auto kwam rond 23.40 uur binnen.

Veiligheidsregio Zeeland legde het scheepvaartverkeer tijdelijk stil, terwijl een duiker van het KNRM het slachtoffer met behulp van de brandweer uit het water redde.

Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis vervoerd en uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

Hoe de auto precies in het water is beland, is onduidelijk. Het politieonderzoek is afgerond.