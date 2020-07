De GGD in Zeeland meldt dinsdag een forse toename van het aantal coronabesmettingen in Goes te zien. Sinds vrijdag zijn er 25 Goesenaren positief getest op het coronavirus.

De GGD Zeeland meldt dat het vooral om jongvolwassenen gaat. Op dit moment wordt er bron- en contactonderzoek door de GGD uitgevoerd om erachter te komen of de toename van het aantal besmettingen is terug te leiden naar één of meerdere personen. Het is daarom nog niet bekend of het om één of meerdere clusters gaat, aldus de GGD.

Omroep Zeeland meldt dat de GGD "niet van die cijfers in paniek raakt en dat het zeker nog geen aantal is waardoor Goes op slot zou moeten".

Volgens de GGD gaat het voornamelijk om jongvolwassenen die vaak alleen milde klachten hebben en daarom vaak onvoldoende beseffen dat zij ouderen en risicogroepen kunnen besmetten. De GGD Zeeland roept iedere jongere met coronagerelateerde klachten op om thuis te blijven.