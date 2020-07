Alle 94 elektriciteitskabels van windpark Borssele 1 en 2 zijn geïnstalleerd. Ze verbinden de turbines en het park met het platform op zee van netbeheerder Tennet. Volgende maand verwachten de bedrijven Van Oord en Ørsted ook het begraven van de kabels af te ronden.

Projectmanager Kunuk Rosing van Ørsted laat weten dat het kabelinstallatieproces zonder vertraging is afgerond. "Dit is een mijlpaal voor het windpark, waarmee we aan het einde van het jaar genoeg elektriciteit leveren voor een miljoen huishoudens", aldus Rosing.

De laatste fase van de installatie van Borssele 1 en 2 moet eind dit jaar afgerond zijn. Het windpark ligt in de Noordzee, zo'n 20 kilometer van de kust, ter hoogte van Westkapelle.