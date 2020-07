Een 22-jarige man uit Roosendaal is maandagavond aangehouden omdat hij met zijn auto inreed op geparkeerde auto's en een muur in de Gravestraat in Vlissingen. De bijrijder raakte hierbij gewond.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding over de situatie.

De bestuurder verklaarde aan agenten ruzie te hebben gehad met de vrouw die in de bijrijdersstoel zat en dat hij vervolgens "op de geparkeerde auto's botste".

Omdat de man mogelijk onder invloed was, werd zijn rijbewijs ingevorderd. De politie doet verder onderzoek naar de exacte toedracht van het incident.