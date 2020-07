Het justitieel complex in Vlissingen krijgt naast een zwaarbeveiligde rechtbank voor zittingen een gevangenis met een extra beveiligde inrichting voor zware criminelen. Ook komt er een werk- en overnachtingslocatie voor advocaten, rechters en officiers van justitie die aan meerdaagse zaken werken.

Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) dinsdagochtend in een brief aan de Tweede Kamer. Dekker schrijft in de brief dat er toenemende behoefte is aan capaciteit voor beveiligd vervoer, plaatsen voor zware criminelen en beveiligde zittingslocaties. De komst van het complex in Vlissingen biedt volgens Dekker de mogelijkheid om aan deze behoeften te voldoen.

Eind juni werd al bekend dat er een extra beveiligde rechtbank in het complex zal komen. Naast deze locatie komt er een gevangenis met een zogeheten extra beveiligde inrichting (EBI). Naast de 30 plaatsen in de EBI, komen er ook nog 192 plaatsen die voor verschillende specifieke afdelingen dienen, zoals een terroristenafdeling of een beheersafdeling voor problematische gedetineerden.

Vlissingen wordt daarmee het eerste complex in Nederland dat beschikt over een gevangenis én een rechtbank in zwaarbeveiligde omgeving. Verder krijgt het complex ruimte een locatie waar advocaten, rechters en officiers van justitie in zwaarbeveiligde omgeving kunnen werken en overnachten.

Compensatie voor besluit marinierskazerne

Het justitieel complex wordt gebouwd in Vlissingen, omdat het kabinet eerder dit jaar besloot om de marinierskazerne in Doorn niet te verplaatsen naar de Zeeuwse gemeente, maar naar het Gelderse Nieuw-Milligen bij Apeldoorn. De provincie Zeeland reageerde woedend op het besluit, omdat het al voor miljoenen euro's geïnvesteerd zou hebben in anticipatie op de komst van de kazerne. De Zeeuwen eisten daarom compensatie.

Naast de komst van het justitieel complex komt er een Delta Kenniscentrum op het gebied van water, voedsel en energie in Zeeland, moet er een snellere treinverbinding komen vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen en krijgt Zeeland een gezondheidscentrum met een huisartsenopleiding. In totaal wordt er 650 miljoen euro in de provincie geïnvesteerd.