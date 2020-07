De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een brand aan de Finlandweg in Nieuwdorp. Het vuur is ontstaan in een stapel pallets naast de gevel van een bedrijf en is inmiddels overgeslagen op het pand. Inmiddels is het sein brand meester afgegeven.

Er wordt op het moment nog nageblust, maar de eerste brandweervoertuigen zijn weer onderweg naar de kazerne.

Het niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.