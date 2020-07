Een wielrenner is zondagochtend in de polder bij Kamperland ernstig gewond geraakt bij een valpartij. Een traumahelikopter moest ter plaatse komen voor assistentie.

Het slachtoffer kwam rond 9.10 uur ten val op de Kruisweg. Na de melding schoten twee ambulanceteams, meerdere politie-eenheden, de brandweer en het team van de Rotterdamse traumahelikopter te hulp. De helikopter was ongeveer twintig minuten na de melding ter plekke.



De gewonde fietser is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Zijn fiets is door de brandweer meegenomen.