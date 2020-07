Een 48-jarige motorrijder is overleden nadat hij bij een achtervolging door de politie in Vlissingen van zijn motor viel. Hij stierf in het ziekenhuis, meldt de politie zondag.

Rond 3.20 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag zagen surveillerende agenten de Vlissinger op de Nieuwendijk rijden. Ze besloten een routinecontrole op hem uit te voeren, maar de bestuurder reed hard weg toen hij zag dat de agenten hem wilden controleren.

De agenten konden de man niet bijhouden, maar zagen wel dat hij diverse keren door rood reed. Op de Koudekerkseweg zagen ze de motorrijder zwaargewond op de weg liggen, waarna ze in afwachting van een traumahelikopter eerste hulp verleenden.

Vervolgens werd de Vlissinger met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht, waar hij later overleed aan zijn verwondingen.