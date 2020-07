Een auto en een scooter zijn vrijdag aan het einde van de middag met elkaar in botsing gekomen op de Nansenbaan in Goes. Hierbij raakte de scooterrijder gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De scooterrijder en automobilist kwamen vrijdag rond 16.35 uur door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing ter hoogte van de Amundsenweg.

De politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De gewonde scooterrijder is ter plaatse behandeld en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist bleef ongedeerd.

De politie heeft een verklaring van de automobilist opgenomen. Tijdens de afhandeling was één rijstrook afgesloten voor verkeer. De beschadigde auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.