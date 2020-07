Een 89-jarige man is donderdagavond in Vlissingen beroofd van zijn portemonnee waarin zijn bankpas en een geldbedrag zat. Binnen korte tijd werd er meer dan 1.000 euro van zijn rekening gehaald. De politie is nog op zoek naar de daders.

Een jaar geleden werd het slachtoffer benaderd door een man die klusjes in zijn tuin wilde doen. De tachtigplusser gaf hem toen 50 euro om wat spullen te kopen. De man vertrok met de 50 euro en kwam niet meer terug.

Door dezelfde man en een vrouw werd op donderdag om 18,30 uur aangebeld bij de woning van het slachtoffer aan de Irislaan. De man wilde hem de 50 euro teruggeven, waarop de Vlissinger het tweetal binnenliet.

De verdachten lieten een vals briefje van 50 euro achter, pakten de portemonnee van het slachtoffer en verlieten de woning. Later bleek dat er in korte tijd 1.250 euro van de rekening van het slachtoffer was gehaald. Een zoekactie naar de verdachten mocht niet meer baten. Het tweetal is na de beroving op een bakfiets in de richting van de President Rooseveltlaan gereden.

De mannelijke verdachte heeft een "buitenlands uiterlijk". Hij sprak Nederlands, had een baardje, een rode pet en meerdere tatoeages op zijn armen. De vrouw had lang zwart haar en droeg ook een pet. Ze had een slank postuur en was gekleed in een lange zwarte jurk.