De gemeente Goes houdt dit jaar vanwege het coronavirus een digitale Open Monumentendag.

Waar andere gemeenten de dag niet door laten gaan, wilde Goes toch iets organiseren. "Het is duidelijk dat deze dag niet kan plaatsvinden zoals de afgelopen jaren, maar we wilden wel iets doen. Elk jaar komen er immers veel mensen op af", zegt wethouder André van der Reest van de gemeente Goes.

Het idee moet nog vorm krijgen, maar de gemeente wil enkele monumenten van binnen en buiten laten filmen, zodat mensen deze thuis kunnen 'bezoeken'.

Open Monumentendag zou dit jaar plaatsvinden in het weekend van 19 en 20 september.