De gemeente Goes gaat de binnenstad autoluw maken om voetgangers meer ruimte te geven tijdens de coronacrisis.

Vanaf maandag mogen automobilisten tot 1 oktober tussen 11.00 uur en 18.00 uur (op donderdag tot 21.00 uur) niet meer rijden op de Grote Markt. Koningsstraat, Magdalenastraat, Opril Grote Markt, Sint Jacobsstraat, Gasthuisstraat, Rijfelstraat en Oude Vismarkt.

Volgens wethouder Cees Pille is het duidelijk dat het, zeker nu de zomer is begonnen, drukker wordt in het centrum. "We willen iedereen op een prettige manier blijven ontvangen", aldus de wethouder.

De gemeente sluit ook het parkeerplein op het Damplein af. "We zien daar heel veel zoekverkeer. Dat zorgt voor onveilige situaties." Het gaat in totaal om 34 plaatsen. Mensen met een beperking mogen hun auto er nog wel parkeren.

Ook minder fietsers en uitstallingen

Om ook het aantal fietsers in het centrum te verminderen komen er aan de randen van het centrum extra fietsparkeerplaatsen. De plaatsen komen op de Keizersdijk, Singelstraat, Oostwal en op het Damplein en Bleekveld.

In smalle winkelstraatjes zoals de Sint Adriaanstraat en Papegaaistraat verbiedt het gemeentebestuur tijdelijk uitstallingen van winkels om meer ruimte voor de voetgangers te creëren.

Ook laat de gemeente nieuwe pijlen op de straten aanbrengen, die de door de winkeliersvereniging aangebrachte stickers vervangen.