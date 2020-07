Een 31-jarige man uit Goes is woensdagavond voor de zevende keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs.

De man werd in de Appelstraat gecontroleerd door de politie.

In overleg met het Openbaar Ministerie (OM) heeft de politie besloten de auto van de man in beslag te nemen. Het voertuig is direct weggesleept door een takelbedrijf.