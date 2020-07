De politie heeft dinsdagmiddag een veertigjarige man uit Middelburg aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met een steekincident maandagavond op de Baljuwlaan waarbij een 36-jarige man gewond raakte.

De verdachte werd aangehouden in een woning aan de Poortershove in Middelburg. Hij is naar een politiecellencomplex overgebracht en zal verhoord worden.

Het slachtoffer is na een behandeling ontslagen uit het ziekenhuis.