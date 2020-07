De colleges van Reimerswaal, Kapelle, Goes, Borsele en Noord-Beveland hebben samen regels gemaakt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Er werd onder meer afgesproken dat huisvesting niet van te lage kwaliteit mag zijn.

Volgens de bestuurders is het van belang dat in het gebied dezelfde regels gelden, zodat er duidelijkheid is voor het bedrijfsleven, huisvesters en arbeidsmigranten.

"Ook gaan we hiermee 'shopgedrag' tussen de Bevelandse gemeenten tegen, omdat huisvesting vanaf nu in elke gemeente even makkelijk te realiseren is", stelt een woordvoerder van de gemeente Borsele.

Volgens de gemeentewoordvoerder wonen en werken er ongeveer 2.350 arbeidsmigranten in de Zeeuwse gemeenten. "We verwachten dat dit aantal in de komende tien jaar alleen maar zal toenemen."

De gemeenteraden bespreken het pakket aan regels in september.