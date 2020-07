Een zeventienjarige fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een mishandeling door twee jongemannen op de Isabellagang in Middelburg.

De jongen fietste rond 15.15 uur over de Isabellagang toen hij uit het niets klappen in zijn gezicht kreeg van twee jongemannen. Het slachtoffer rende weg maar werd achtervolgd door zijn belagers, van wie er één een scooter had.

Het slachtoffer liep tegen de scooter aan en viel op de grond, waarna hij meerdere keren door de verdachten werd getrapt. De jongen vluchtte daarop weg en belde aan bij een woning.

De daders hebben vermoedelijk de fiets en de jas van het slachtoffer afhandig gemaakt. Verder had het slachtoffer letsel als gevolg van de mishandeling. De identiteit van de verdachten is bekend bij de politie. Het duo zal later worden aangehouden.