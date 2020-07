De politie heeft zaterdag tijdens een doorzoeking in een garagebox in Goes 65.000 euro aan contant geld aangetroffen. De doorzoeking was in het kader van Operatie Portunus, een grootschalig onderzoek naar cocaïnehandel in Zeeland.

Of er ook nieuwe aanhoudingen zijn verricht, heeft de politie niet bekendgemaakt.

In het grootschalige onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden in de haven van Vlissingen werden vorige week tien verdachten aangehouden.

Van zeven van hen is vorige week de voorlopige hechtenis verlengd met veertien dagen, van twee personen is de hechtenis geschorst en één verdachte is in vrijheid gesteld door de rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) benadrukt dat alle tien personen verdachten blijven in het onderzoek.

Het OM verdenkt de verdachten van verschillende strafbare feiten (in wisselende samenstelling), zoals grootschalige invoer van verdovende middelen, witwassen, deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit en schending van het ambtsgeheim.

Vorige week woensdag werden bij doorzoekingen op ruim dertig locaties onder andere vier vuurwapens en grote hoeveelheden contant geld aangetroffen, tenminste 500.000 euro. Daarnaast werden twee motoren en twee boten in beslag genomen.