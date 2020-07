Een 38-jarige automobilist heeft zaterdagavond voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de A58. Hij reed slingerend over de rijstrook en de vluchtstrook en door de berm, meldt de politie zondag. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Zaterdagavond kwamen er meerdere meldingen binnen over een auto met een Pools kenteken die op een zeer gevaarlijke manier aan het rijden was. De eerste meldingen kwamen vanuit de Westerscheldetunnel, maar later ook vanaf de A58 bij Goes.

Agenten posteerden zich vervolgens op de A58 bij Kapelle. Na een paar minuten zagen zij een stoet van enkele tientallen langzaam rijdende auto's op zich af komen. De voertuigen reden met alarmverlichting zodat duidelijk werd dat er een gevaarlijke situatie aan de hand was. Voor de stoet reed de auto met Pools kenteken.

De politie is achter de auto aangegaan. De auto reed niet hard, maar ging van de rijstrook, via de vluchtstrook, in de berm rijden en weer terug de weg op. Toen er een tweede surveillance-eenheid bijkwam, is de bestuurder van de auto tot stoppen gedwongen. Hij parkeerde zijn auto half op de vluchtstrook.

De 38-jarige man uit Terneuzen werd meegenomen naar het politiebureau. Daar moest hij een blaastest ondergaan. Hij bleek niet gedronken te hebben. Ook wees een speekseltest uit dat hij niet onder invloed van drugs zou zijn.

Omdat zijn gedrag er wel op wees dat hij onder invloed van iets was, hebben de agenten een GGD-arts gevraagd naar het bureau te komen om bloed af te nemen. Er is een monster afgenomen dat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gestuurd. Als de uitslag van dit onderzoek bekend is, neemt een officier van justitie een beslissing over de verdere afhandeling van de zaak.