Een 52-jarige Rotterdammer is zaterdag rond 13.30 uur op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een vakantiewoning aan de Joossesweg in Westkapelle, meldt de politie zondag.

De tijdelijke bewoners van de woning betrapten de inbreker, waarna hij hen bedreigde. Hij vluchtte daarna per auto.

Een ooggetuige maakte een foto van de auto waarin de verdachte wegreed. Zo kon de inbreker opgespoord worden. Enkele uren na de inbraak kwam de politie uit Dordrecht de man op het spoor, waarna hij werd aangehouden.

Hij had verschillende goederen bij zich die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Alle spullen en de auto van de man zijn in beslag genomen. De politie denkt dat de man verantwoordelijk is voor meer inbraken op Walcheren.

De Rotterdammer is overgebracht naar een politiecellencomplex en zal daar zondag worden gehoord door rechercheurs.