Tijdens de maandelijkse Kunst- en Cultuurroute Middelburg zijn zondag 5 juli twee nieuwe adressen te bezoeken. Ook opent de organisatie Het Lokaal waar jonge of beginnende kunstenaars hun werk exposeren.

Bij de Kunst- en Cultuurroute kunnen belangstellenden iedere eerste zondag van de maand tussen 13.00 en 17.00 uur 35 verschillende ateliers, galeries en musea in de binnenstad vrijblijvend bezoeken.

De nieuwe adressen zijn GHS/MAS en Phoenix Art, beide aan de Gravenstraat. GHS/MAS (Geloof Hoop Liefde/Middelburgse Atelierstichting) toont op het voorplein een granieten beeld van Leendert Buth uit Vlissingen.

Bij Phoenix Art, huiskameratelier The Blue Room, exposeert Miranda van der Poel onder meer abstracte olieverfschilderijen, fotografie en voorwerpen die ze op straat en in de natuur vindt.

Wethouder Carla Doorn opent zondag Het Lokaal

De Middelburgse cultuurwethouder Carla Doorn opent zondag om 13.00 uur Het Lokaal aan het Zusterplein. Hier krijgen jonge of beginnende kunstenaars een podium om hun werken tentoon te stellen.

Iedere eerste zondag van de maand doet de voormalige fietsenreparatieruimte dienst als expositieruimte. Het gebouw is van gemeente Middelburg en wordt gebruikt als leslokaal door scholengemeenschappen en ondernemersvereniging VOM houdt er vergaderingen.

De 'Kunstenaar van de Maand' mag Het Lokaal in vakantieperiodes gebruiken om workshops te geven of zelf aan het werk te gaan, waarbij het publiek mag binnenlopen. De eerste Kunstenaar van de Maand is de uit Duitsland afkomstige Bruno Seeber.