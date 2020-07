De kermis in Middelburg gaat dit jaar niet door. Volgens de coronamaatregelen mogen kermissen wel plaatsvinden, maar het gemeentebestuur handhaaft toch het verbod.

Het college van burgemeester en wethouders is bang dat het te druk wordt op de Markt en gebieden daaromheen. Bovendien zouden er vanwege de afstandsmaatregelen nooit 32 attracties kunnen staan op de Markt en Plein 1940.

Alle evenementen zijn tot 1 oktober verboden in het kernwinkelgebied. Sinds de versoepelingen van 1 juli is het mogelijk om evenementen te organiseren. Middelburg is hier echter terughoudend in.

Aanvragen voor wat grotere evenementen legt de gemeente voor aan een speciale taakgroep. Zij adviseren over de vergunningsaanvraag.

Aanvragen voor demonstraties worden per keer bekeken en dienen bij voorkeur buiten het centrum plaats te vinden. Het kan bijvoorbeeld op het Molenwater of Hof van Tange, zegt het college in een nota.

De kermis zou plaatsvinden van 7 tot en met 13 augustus. Door het cancelen loopt Middelburg 65.000 euro aan pacht mis.