Acht bushokjes in Goes worden voorzien een groen dak. De sedumdaken worden in september geplaatst op vijf hokjes op het bussenplein bij het station, het bushokje aan de Oranjeweg (bij Pontes Het Goese Lyceum) en twee aan de Westwal.

Sedumdaken bestaan uit vetplanten, die water opnemen bij regenbuien, fijnstof reduceren en insecten aantrekken. Bovendien zorgen de daken voor verkoeling op warme dagen.

De acht locaties zijn gekozen omdat daar weinig groen is en het er daarom meestal warmer is dan op andere plekken. "Als het bevalt, willen we op termijn meer bushokjes voorzien van groene daken", zegt wethouder Joost de Goffau.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om particulieren die een groen dak willen aanleggen financieel tegemoet te komen.