Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen organiseert zondag met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde de landelijke zonnekijkdag.

Tussen 13.00 uur en 17.00 uur zijn er doorlopend presentaties over de zon en zijn invloed op aarde. "Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de zon door speciale telescopen te bekijken", vertelt voorzitter Rijk-Jan Koppejan. "Als het helder is, zijn er misschien zonnevlammen te zien."

Vanwege het coronavirus laat de sterrenwacht kleine groepen bezoekers tegelijk binnen. "Maar we hebben diverse zaaltjes in gebruik, dus kunnen we veilig werken."

Het bijwonen van een presentatie kost 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Meer informatie is te vinden op de website van de sterrenwacht.