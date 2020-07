Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen heeft laten weten grote waarde te hechten aan de politieoperatie die onder de naam Operatie Portunus woensdag vroeg in de ochtend plaatsvond. Wel erkent de burgemeester dat er nog genoeg werk aan de winkel is.

Operatie Portunus vond woensdag tussen 4.00 en 5.00 uur plaats. Bij het onderzoek zijn ruim vierhonderd politieagenten ingezet, dertig invallen gedaan en zeker negen personen aangehouden. De politie spreekt zelf van een "uitzonderlijke situatie", vanwege de grootschaligheid van de actie.

De actie was vooral gericht op criminele organisaties die zich bezighouden met de import van cocaïne via de Vlissingse haven. "Het gaat om zwaar georganiseerde misdaad. Omdat we geen risico willen nemen, hebben we de arrestatieteams ingezet", liet een politiewoordvoerder eerder op de dag al aan NU.nl weten.

"Deze operatie en dit onderzoek staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een jarenlange en gezamenlijke aanpak om de zeehavens van North Sea Port en Brabant integer en weerbaar te maken. Hier zijn publieke organisatie zoals de Douane, Politie, Openbaar Ministerie, Taskforce/RIEC en provincie Zeeland bij betrokken, en uiteraard de havenbedrijven. De acties van vandaag (woensdag, red.) zijn dus een mooi voorbeeld van deze samenwerking", laat burgemeester Van den Tillaar weten.

"Hoewel ik blij ben met deze actie, besef ik ook dat we gezamenlijk nog genoeg werk hebben om ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Meer toezicht, betere informatievoorziening en het stimuleren van preventieve maatregelen zijn hier voorbeelden van", aldus de burgemeester.