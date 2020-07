De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag drie woningen en een bedrijfspand in de provincie Zeeland doorzocht in een groot strafrechtelijk onderzoek naar handel in prestatieverhogende middelen, zogeheten SARM's.

De doorzoekingen werden uitgevoerd door rechercheurs van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA. Het onderzoek naar handel in prestatieverhogende middelen kwam op gang nadat de douane eerder een zending met androgeenreceptor modulatoren (SARM's), een verzamelnaam voor prestatieverhogende middelen, had onderschept.

Een deel van die middelen viel onder de definitie van geneesmiddelen. Voor het verhandelen van deze middelen is een vergunning vereist. Het Zeeuwse bedrijf dat dinsdag werd doorzocht wordt ervan verdacht niet-toegelaten geneesmiddelen zonder vergunning te hebben verhandeld. Vermoedelijk koopt het bedrijf de middelen bij partijen buiten de Europese Unie in, om vervolgens capsules met dit middel te vullen en te verhandelen.

Dit soort middelen die in het illegale circuit tot stand zijn gekomen zijn vaak onbetrouwbaar en kunnen leiden tot gezondheidsproblemen.

De rechercheurs van de NVWA-IOD hebben beslag gelegd op verschillende banktegoeden en onroerend goed, waardoor winst die gemaakt wordt op de pillen niet meer kan worden weggesluisd. De winst die de verdachten hebben gemaakt, kan na een uitspraak van de rechter worden teruggevorderd. Het is nog onbekend hoeveel verdachten er zijn aangehouden.