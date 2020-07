Gemeenteraadslid Stijn van Kervinck pleit voor meerdere mobiliteitshubs in de gemeente Veere.

Aanvankelijk maakte hij een plan voor één mobiliteitshub in Domburg, maar het raadslid van de Lijst Van Kervinck dient nu een motie in voor dit soort voorzieningen in Domburg, Veere en Zoutelande.

Een mobiliteitshub is een soort parkeergarage. Grootschalig parkeren, openbaar vervoer, duurzame vervoersmiddelen en fietsenverhuur moeten daar samenkomen, schrijft het raadslid in de motie.

Bij de hubs kunnen hotels, bed and breakfasts en verhuurders van zomerwoningen hun gasten laten parkeren om ze van daaruit duurzaam naar hun bestemming te vervoeren, bijvoorbeeld via golfkarretjes.

Van Kervinck wil dat de gemeente en provincie de mogelijkheden voor deze hubs, waarvoor volgens hem draagvlak is onder inwoners, onderzoeken.