De Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) rijdt vanaf zondag 5 juli weer. De coronacrisis zette een streep door de oorspronkelijke opening op 5 april.

Om aan de anderhalvemetermaatregel te voldoen, heeft de SGB gebruikgemaakt van een specifieke eigenschap van de antieke treinen; deze zijn namelijk verdeeld in afgescheiden coupés en compartimenten.

In plaats van losse kaartjes te verkopen, verhuurt de SGB voorlopig privécoupés die exclusief gebruikt mogen worden door leden van één gezin of huishouden. Zo zit elk gezin veilig afgescheiden van de andere reizigers. Net als bij andere musea is vooraf reserveren verplicht.

Musea mochten officieel al op 1 juni de deuren openen, maar dat was voor de stoomtrein niet haalbaar. Het technisch onderhoud had door de coronacrisis vertraging opgelopen.

Bij de SGB werken veel oudere vrijwilligers, met name in de werkplaats. Daarom werd het vrijwilligerswerk door het bestuur van de stichting meteen stilgelegd in maart. De onderhoudswerkzaamheden moesten daarom worden ingehaald.