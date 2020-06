Een persoon is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk op de Noordsingel in Middelburg. Het gaat vermoedelijk om een fietsongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond 1.25 uur op de Noordsingel, vlakbij de kruising met de Seissingel. Na de melding over het ongeluk kwamen een ambulanceteam en een politie-eenheid ter plaatse.



Het ambulanceteam heeft zich over het slachtoffer ontfermd. Over de aard en de ernst van het letsel is niets bekend.