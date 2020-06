De politie meldt maandag op zoek te zijn naar getuigen van een aanrijding tussen een fietser en een auto op woensdag 10 juni op de rotonde bij de Westbrug in Zierikzee. De fietser raakte gewond en de automobilist reed door.

Omdat de politie de automobilist nog steeds niet heeft opgespoord, vraagt de politie getuigen zich te melden.

Het ongeluk gebeurde tussen 13.15 en 13.30 uur. De fietser kwam door de aanrijding hard ten val en moest voor haar verwondingen door een dokter behandeld worden.

De automobilist reed in een witte auto. Mensen die mogelijk meer weten over de aanrijding of over de auto, dienen contact op te nemen met de politie.