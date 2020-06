Een 27-jarige man die onder invloed was van cocaïne is maandagochtend achter het stuur in slaap gevallen terwijl hij bij de stoplichten op de Deltaweg in Goes stond. De politie heeft een raam van het voertuig moeten intikken om bij de man te komen.

De man lag met zijn hoofd op het stuur en vertoonde geen enkele reactie. Hierom besloot de politie het raam van zijn auto in te tikken, waarna hij wakker schrok.

Daarvoor waren rond 9.15 uur meerdere meldingen bij de politie binnengekomen over een auto die met een zeer hoge snelheid van Zierikzee naar Goes reed. De man zou hierbij zowel links als rechts andere voertuigen ingehaald hebben.

Toen de man uiteindelijk tot stilstand kwam bij de stoplichten en in slaap viel, heeft een andere weggebruiker hem nog proberen te helpen. Zij reed echter per ongeluk met haar voertuig in de greppel naast de weg. Haar auto is uit de droge sloot weggetakeld.

Naar eigen zeggen was de man die achter zijn stuur in slaap gevallen was onder invloed van cocaïne. In zijn auto vond de politie een verpakking met speed en verpakkingen van andere soorten drugs.

Nadat hij was nagekeken door ambulancepersoneel, werd hij aangehouden door de politie. Op het bureau is bloed van hem afgenomen. Het rijbewijs van de man uit Hansweert is vervolgens ingevorderd en de auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. De Officier van Justitie beslist, nadat de uitslag van de bloedafname binnen is, over de verdere afhandeling van de zaak.