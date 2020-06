De vernieuwde tuin van het Fruitteeltmuseum in Kapelle is maandag feestelijk geopend door gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Door de vele aanpassingen, zoals de aanleg van een hekwerk, verharde paden en een betere informatievoorziening is de tuin een echt buitenmuseum geworden.

Zowel bestuurslid Siebe Kramer als directeur Saskia Vahlenkamp van het Fruitteeltmuseum laten weten ontzettend blij te zijn met het resultaat van de vernieuwing en met de inzet van alle vrijwilligers.

Zo wist Margriet Koeleman als penningmeester van Stichting Musea de Bevelanden het afgelopen jaar een ton aan subsidie bij elkaar te krijgen van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeenten Borsele en Kapelle, de provincie Zeeland, het VSB-fonds, de Rabobank en de stichting Vrienden van het Fruitteeltmuseum.

Naast de entree die werd aangepakt, is er een duidelijkere looproute door de tuin en het museum aangelegd. De tuin is toegankelijk voor mindervaliden en telt meer dan 170 fruitrassen. Daarnaast is er een druppelbevloeiingssysteem aangelegd, een kinderspeelplaats gebouwd en nieuw meubilair aangeschaft.

Belang van Fruitteeltmuseum

Het museum vertelt over de geschiedenis van de regionale fruitteelt. Volgens directeur Saskia Vahlenkamp is het ontzettend belangrijk dat deze kennis gewaarborgd blijft voor de toekomst.

Gedeputeerde De Bat benadrukt dat het museum een mooi voorbeeld is van hoe het Europees subsidieprogramma voor het platteland benut kan worden. "Investeren in de landbouw betekent ook een verbinding maken tussen de mens en zijn omgeving. De sector moet zichtbaar zijn voor de inwoners."