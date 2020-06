Een 39-jarige man uit Zierikzee is zondagmiddag aangehouden omdat hij onder invloed van amfetamine achter het stuur was gaan zitten en gevaarlijk rijgedrag vertoonde tussen Kamperland en Vrouwenpolder.

De politie ontving rond 16.15 uur meerdere meldingen over een automobilist die "hinderlijk en gevaarlijk" rijgedrag vertoonde. Volgens getuigen reed de bestuurder afwisselend heel hard en zacht en slingerde hij van links naar rechts waardoor auto's uit tegengestelde richting moesten uitwijken.

Ter hoogte van de rotonde bij Vrouwenpolder zagen agenten hoe de bestuurder drie rondjes over de rotonde reed, waarna ze hem dwongen om te stoppen. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder onder invloed was van amfetamine.

Volgens de agenten was de man volledig de weg kwijt en wist hij "zelfs niet meer welke dag of welk jaar het was". Daarop besloten ze hem mee te nemen naar het bureau, waar een GGD-arts een bloedmonster bij de man afnam. Dat monster zal door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden onderzocht.

Uit een blaastest bleek dat de bestuurder niet onder invloed van alcohol was. De politie vorderde het rijbewijs van de man in en een officier van justitie zal een besluit nemen over de verdere afhandeling van deze zaak.