Een jongen is zondag rond 21.00 uur gewond geraakt bij een steekincident op de J. Antonides van de Goeskade in Goes. Zes jongens zijn aangehouden.

Wat er zich precies heeft afgspeeld en wat de aanleiding is voor de steekpartij, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het zestal verdachten is overgebracht naar het politiebureau.

De agenten hebben onderzoek gedaan op de kade en in het tunneltje onder de Ringbaan-West. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.