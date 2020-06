De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Frans den Hollanderlaan in Goes een scootterijder aangehouden. Hij werd al enkele weken gezocht voor het overtreden van schorsende voorwaarden.

Rond 1.45 uur zag een motoragent dat een man zonder helm op een scooter reed. Het was bij de agent bekend dat de 36-jarige scooterrijder uit Goes al enkele weken gezocht werd voor het overtreden van schorsende voorwaarden.

De agent ging naast hem rijden, terwijl een politieauto met zwaailicht en sirene achter de scooter reed. Toen de man niet wilde stoppen, werd hij klemgereden. Hierna ging hij er lopend vandoor. De motoragent zette de achtervolging in. Hij moest pepperspray gebruiken om de man aan te kunnen houden.

Op het politiebureau werd een speekseltest uitgevoerd. De test was positief, waarna ook een bloedproef is afgenomen. Deze uitslag is over ongeveer twee weken bekend.

De Goesenaar kreeg diverse bekeuringen. Ook wordt proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed. Hij zit nog vast en zal worden voorgeleid voor de rechter-commissaris.