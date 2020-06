De politie ontving vrijdagmiddag en -avond vijf meldingen van meerdere woninginbraken in Vlissingen, Westkapelle en Oostkapelle.

In Vlissingen vernielden inbrekers een ruit op de President Rooseveltlaan. Even verderop aan de Koudekerkseweg konden de dieven naar binnen via een openstaande deur.

Ook in een vakantiewoning aan de Joossesweg in Westkapelle forceerden inbrekers 's middags een raam. De hele woning werd doorzocht. In een andere woning aan de Joossesweg klommen de dieven door een keukenraam.

In Oostkapelle werd vrijdagavond een inbraak gemeld in een woning aan het Dunopark. Zaterdag wordt verder onderzocht hoe de inbraak heeft plaatsgevonden.

De buit bij de inbrakenreeks bestond onder andere uit geld, betaalpassen, smartphones, computerapparatuur en camera's. De politie adviseert om (vakantie)woningen goed af te sluiten en verdachte situaties te melden via 112.

"Wanneer u 112 belt, kunnen wij wellicht snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal", aldus de politie.