Tijdens een controle bij een autobedrijf in het dorp 's-Heer Arendskerke bij Goes is hasj, hennep, illegaal vuurwerk en een vuurwapen gevonden in een loods.

Het gaat om ruim 300 gram hasj en 295 gram hennep. Daarnaast vond de politie spullen die worden gebruikt voor het uitwassen van cocaïne.

Alle goederen zijn in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie deed de vondsten tijdens een integrale handhavingscontrole. Ook autobedrijf De Poel in Goes werd gecontroleerd.

Naast de politie werkten de gemeente Goes en tal van andere instanties mee. De controle vond plaats als gevolg van de afspraak tussen de betrokken instanties om als één overheid op te treden tegen de vermenging van de onder- en bovenwereld.

"Met deze gezamenlijke aanpak willen we illegale activiteiten in Goes terugdringen en onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk houden", zegt burgemeester Margo Mulder, die verwacht dat er de komende tijd meer controles plaatsvinden.