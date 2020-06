Lokale overheden in Zeeland hopen dat scheepsbouwconcern Damen de hoofdaannemer wordt bij het vervangen van Nederlandse onderzeeboten en hebben daarom een brief gestuurd naar de vaste defensiecommissie van de Tweede Kamer. De commissie vergadert donderdag over de kwestie.

In de brief zeggen de overheden dat Damen klaar is voor de bouw van nieuwe onderzeeboten, ook als de order naar voren wordt gehaald.

De vervanging van de onderzeeboten staat officieel pas in 2022 op de agenda, maar vanwege de dreigende economische crisis wordt ervoor gepleit om de investering naar voren te halen.

Damen bouwt al jaren schepen voor de marine. Ook bij deze order wil het bedrijf samenwerken met onder meer Thales Nederland, TNO en zo'n 145 andere bedrijven en partijen in Nederland.

"Decennialang is in Vlissingen en in de rest van Nederland dus enorm veel expertise opgebouwd met de bouw van marineschepen, zowel voor nationale als internationale defensies", zo valt te lezen in de brief.

Volgens de overheden zou Zeeland er enorm bij gebaat als de bouw naar voren wordt gehaald. "Het levert ontzettend veel werkgelegenheid op. Dit zorgt voor bestendiging, versterking en stabiliteit met een aantrekkende kracht van met name vakmensen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar naar onze regio", aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat.