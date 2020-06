De dorpsraad in 's-Gravenpolder heeft woensdag een enquête, een lijst met handtekeningen en enkele brieven overhandigd aan burgemeester Gerben Dijksterhuis. De raad is tegen de beoogde sluiting van de bibliotheek in het Zeeuwse dorp.

Gert-Jan van Riet, voorzitter van de dorpsraad, zei dat hij schrok toen hij hoorde dat er plannen waren om de bibliotheek en het vrijwilligershuis naar Heinkenszand te laten verhuizen.

De gemeente Borsele zit door de coronacrisis in de financiële problemen en stelde een lijst met 150 ideeën voor bezuinigingen samen, waarvan de verhuizing van de bibliotheek er één was.

"Ik heb me laten vertellen dat dit zo'n 1.000 euro per maand zou schelen. In de enquête geven genoeg mensen aan dat ze bereid zijn wat meer te betalen voor hun abonnement. Daarmee heb je die 1.000 euro er zo uit", aldus Van Riet.

De voorzitter gaf aan sowieso graag mee te denken over alternatieve bezuinigingen. De dorpsraad wil de bibliotheek behouden, omdat het anders ten koste zou gaan van de leefbaarheid van 's-Gravenpolder.

Het besluit over de sluiting is eerder al uitgesteld. De gemeenteraad van Borsele heeft vanwege de grote opgave besloten eerst een kerntakendiscussie te gaan voeren en pas daarna een besluit over bezuinigingen te nemen.