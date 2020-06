De gemeente Vlissingen heeft een extern bureau in de arm genomen om het imago van de stad te verbeteren. Dat laat het stadsbestuur woensdag weten. Het adviesrapport moet begin volgend jaar klaar zijn.

"We huren een bureau in, omdat het een breed onderzoek is. Het heeft betrekking op veel verschillende terreinen", motiveert verantwoordelijk wethouder Sem Stroosnijder. Het adviesbureau gaat onder meer de mening van inwoners en ondernemers vragen.

De gemeente wil haar imago versterken om inwoners en toeristen aan te trekken, maar ook bedrijven. Het onderzoek naar een beter imago van de stad neemt de gemeente ook mee in het bepalen van een nieuwe strategische visie.