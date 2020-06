De politie Walcheren waarschuwt inwoners alert te zijn na een reeks fietsdiefstallen en auto-inbraken. In juni zijn er minstens twintig fietsen gestolen en zestien auto's opengebroken. Nu het mooier weer wordt, verwacht de politie meer diefstal langs de kuststrook.

De fietsdiefstallen en auto-inbraken vonden in juni plaats in onder meer Domburg, Oostkapelle, Vrouwenpolder en Kamperland.

Vaak gaat het om duurdere fietsen, zoals e-bikes en ATB-fietsen. Ook in Middelburg en Vlissingen zijn diverse fietsen gestolen. Bij de auto-inbraken lag de focus op Vlissingen, waar negen keer werd ingebroken, en op Koudekerke, Middelburg, Oostkapelle en Vrouwenpolder.

De politie roept mensen op aangifte te doen als hun fiets gestolen is of hun auto is opengebroken.