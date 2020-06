Kapellenaren kunnen zich maandag 29 juni bij dorpshuis De Vroone laten informeren over de realisatie van windparken Willem-Annapolder en Landmanslust. Tijdens een informatiemarkt zullen de ontwikkelaars vertellen over veranderingen die zullen plaatsvinden.

Voor de Willem-Annapolder en Landmanslust liggen bestemmingsplanwijzigingen en vergunningsaanvragen binnenkort ter inzage, meldt de gemeente Kapelle. Het project voor windpark Kapelle-Schore krijgt pas later meer vorm, als er meer duidelijk is over de aanpak voor de dijkversterking in Hansweert.

Vanwege de coronamaatregelen moeten geïnteresseerden zich aanmelden voor een tijdvak van een uur. Ze kunnen kiezen uit 18.00, 19.00, 20.00 of 21.00 uur.