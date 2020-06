Een 37-jarige man uit Rotterdam is zondagochtend aangehouden nadat hij een woning in Wolphaartsdijk was binnengedrongen en de bewoner heeft mishandeld. Hierbij raakten beide personen gewond.

In de woning in Oud-Sabbinge ontstond een worsteling tussen de verdachte en de bewoner.

Agenten kregen zondagochtend rond 9.20 uur een melding over het incident. Mogelijk was een langlopend conflict de aanleiding van het incident.

De verdachte is aangehouden en de politie doet nader onderzoek.