Een achttienjarige man uit Vlissingen is zondagavond aangehouden wegens een verdenking van heling. De politie betrapte hem in de Scheldestraat op een gestolen motor. De verdachte ging ervandoor en meerdere politie-eenheden zetten een achtervolging in.

Agenten zagen hem rond 19.40 uur in de Scheldestraat op een gestolen motor rijden. Tijdens de achtervolging door de wijk Bossenburgh wisselde de voortvluchtige van voertuig. Hij reed verder op een bromfiets.

Een agent gebruikte pepperspray om de man tegen te houden, maar de verdachte reed door. Vervolgens werd hij aangehouden op de Bossenburghweg.

In zijn woning werd de gestolen motor gevonden. Ook werden goederen voor een hennepkwekerij aangetroffen. De politie nam deze goederen en de motor in beslag. Daarnaast is een 52-jarige bewoner aangehouden, omdat hij de agenten niet wilde toelaten.

Beide verdachten zitten vast voor verhoor en verder onderzoek.