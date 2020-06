De Kustloop in Vrouwenpolder gaat niet door. Volgens de organisatie zijn er nog te veel onzekerheden om het evenement "veilig en aangenaam" door te laten gaan.

Volgens voorzitter Alex Maas is het geen makkelijk besluit geweest. "We hebben dit heel lang voor ons uitgeschoven en gewerkt aan een scenario voor een sterk aangepast en 'coronaproof' evenement."

De Rijksoverheid geeft echter pas in augustus duidelijkheid over dit soort evenementen, waardoor het schrappen van de Kustloop volgens Maas de enige optie is.

De organisatie wil wel een virtuele Kustloop houden. Meer informatie daarover volgt later. De volgende editie vindt plaats op zaterdag 4 september 2021.