De politie uit Walcheren heeft de afgelopen twee weken op verschillende locaties in en rond Vlissingen verkeerscontroles gehouden. In totaal zijn 36 scooterrijders bekeurd omdat hun voertuig de constructiesnelheid overschreed.

Bij de politie waren verschillende overlastmeldingen binnengekomen over scooterrijders die zich niet aan de regels hielden.

De 36 scooters moeten eerst opnieuw gekeurd worden voordat ze weer de openbare weg op mogen. Ook zijn er nog negentien bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen en is er een scooter in beslag genomen. De eigenaar van deze scooter was al meerdere malen bekeurd in verband met verkeersovertredingen.