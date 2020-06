De Zeeuwse mossel- en oesterverwerkers Roem van Yerseke en de Koninklijke Prins & Dingemanse gaan fuseren. Door het samengaan wordt het bedrijf, dat verdergaat als Roem van Yerseke, in één klap de grootse in de Nederlandse branche.

De familiebedrijven, gespecialiseerd in de kweek en verwerking van en handel in mosselen en oesters, hebben besloten de krachten te bundelen.

"Waar we vroeger rivalen waren, bereiken we met ons samengaan het tegenovergestelde", stelt directeur Johan Lacor van Roem van Yerseke. "We versterken onze marktpositie op een unieke manier."

Directeur Jan Prins van Prins & Dingemanse noemt de beschikbaarheid en constante kwaliteit van natuurproducten uit de zee een ander voordeel van de fusie. "Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn twee speerpunten die bij onze bedrijven altijd al hoog in het vaandel staan."