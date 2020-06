In mei zijn er in Zeeland 5.200 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een stijging van 2 procent in vergelijking met april, meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

Deze toename van 2 procent in Zeeland is minder sterk dan de stijging in maart (5 procent) en minder groot dan de stijging in april (20 procent).

Ten opzichte van mei 2019 is het aantal uitkeringen met 24 procent gestegen.

Ook landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen zowel op maand- als op jaarbasis toe, met respectievelijk 3 en 20 procent.

Ook zijn er per vacature meer werkzoekenden dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.