Er is dit jaar geen Open Monumentendag op Walcheren. Dat hebben de gemeentebesturen van Middelburg, Veere en Vlissingen besloten in verband met de coronacrisis.

Hoewel deze dag pas op zaterdag 12 september stond gepland, vinden de drie gemeenten het vanwege de coronacrisis niet verantwoord om het door te laten gaan. Grote evenementen zijn tot 1 september verboden door de landelijke overheid.

In Middelburg, Veere en Vlissingen zetten normaal tachtig monumenten de deuren open.

"De belangrijkste vraag is of gemeenten de veiligheid van bezoekers en de eigenaren van de monumenten voldoende kunnen waarborgen", zeggen de drie in een bericht. Zij denken dat er nog te veel onzekerheden zijn.