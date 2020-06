De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben woensdag bij huiszoekingen in vijf woningen en drie garageboxen in Middelburg drugs, geld en vuurwapens in beslag genomen. De invallen werden gedaan vanwege een lopend drugsonderzoek op het Zeeuwse eiland Walcheren.

Agenten troffen zogenaamde gebruikershoeveelheden verdovende middelen, enkele duizenden euro's aan geldbiljetten en apparatuur voor harddrugs aan.

Ook vond de politie twee vuurwapens met munitie, een gasdrukpistool en een nepwapen.