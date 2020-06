Zestien appartementen op de hoek van de Nieuwstraat en Wilhelminastraat in Vlissingen zijn woensdag ontruimd nadat er water het pand was binnengelopen, meldt Veiligheidsregio Zeeland. Het water is afkomstig van de zware regenbuien die over de stad trokken.

De stroom in de omgeving is tijdelijk afgesloten. Netbeheerder DNWG is ter plaatse om de situatie veilig te stellen en de woningen daarna opnieuw van stroom te voorzien. Een deel van de woningen is tijdelijk onbewoonbaar.

Stichting Salvage is ter plaatse om te ondersteunen bij de afhandeling van schade en indien nodig te voorzien in alternatieve woonruimte.

De meldkamer van de hulpdiensten in Zeeland ontving al ruim vijftig meldingen van wateroverlast in de provincie. Vooral aan het einde van de middag leidden de buien tot forse wateroverlast. De meest zware buien vielen in Walcheren in de omgeving Vlissingen, Souburg en Middelburg.